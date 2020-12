"É segura e eficaz": Comissão Europeia aprova vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, anunciou esta segunda-feira à tarde a aprovação da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, após o fármaco ter sido aprovado pela Agência Europeia do medicamento (AEM).

"Autorizamos a comercialização da vacina produzida pela Pfizer-BioNTech. A AEM concliu que é segura e eficaz contra a Covid e, baseado nesta avaliação, aprovámo-la para o mercado europeu. Estará disponível para todos os países da EU ao mesmo tempo, nas mesmas condições", garantiu a presidente da CE.





