"É tempo para apoiarem Liz Truss e a sua equipa": Boris Johnson despede-se de Downing Street

Castelo de Balmoral para um encontro com a Rainha Isabel II.

Boris Johnson disse esta terça-feira que a sua sucessora, Liz Truss, fará de tudo para ajudar as pessoas a lidar com os preços da energia. Johnson declarou apoio à nova primeira-ministra chegando mesmo a afirmar que "é tempo para apoiarem Liz Truss e a sua equipa".Durante o seu último discurso em Downing Street, Boris Johnson garantiu estar orgulhoso do trabalho que desenvolveu nos últimos anos. "Saio, mas acho que a nossa união é tão forte que ninguém a vai conseguir romper", disse.Johnson realçou ainda a necessidade de continuar a apoiar a Ucrania. "Se o líder russo acha que pode fazer bullying com o nosso povo está muito enganado", afirmou Boris.Depois de discursar, o primeiro-ministro seguiu para o