"É um crime contra a Humanidade": Putin critica Ocidente por 'ensinar' mudança de género às crianças

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considera que as opiniões proferidas por Putin não devem afetar a relação da Rússia com o resto do Ocidente. "A Rússia foi, e sempre será, parte da Europa", adiantou.



A hostilidade contra a comunidade LGBT na Rússia tem sido crescente, sendo comuns os relatos de detenções e torturas contra homosexuais. Em 2013, Putin assinou uma lei anti-"propaganda gay", o que dificultou o acesso às crianças sobre o assunto, segundo a organização Human Rights Watch.