O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, incentivou esta quinta-feira o empresariado do país a "jogar pesado" contra os governadores que adotaram medidas restritivas para combaterem o avanço do Coronavírus, para que eles sejam obrigados a suspender essas medidas e a reabrirem a economia. A exortação, em tom inflamado como Bolsonaro sempre faz quando fala sobre as quarentenas, foi feita durante uma reunião por teleconferência com alguns dos maiores empresários brasileiros.

"A questão é muito séria (as medidas de isolamento), é uma guerra. Vocês têm de jogar pesado com esses governadores.", disparou Jair Bolsonaro.





Ele citou principalmente o governador de São Paulo, João Dória, que elegeu como seu inimigo número 1 há semanas por avaliar que o governante paulista poderá ser seu adversário nas próximas presidenciais, que só se realizam em 2022.Bolsonaro afirmou que Dória adotou medidas de isolamento em São Paulo, o mais populoso estado do Brasil e o mais atingido pela pandemia, para paralisar a economia do país e atingir o seu governo, para depois usar isso eleitoralmente.

Repetindo o que diz desde o início da pandemia, cuja gravidade nega até hoje, Bolsonaro afirmou que, se dependesse dele, nada teria sido fechado o, se tivesse sido, já estaria aberto.



Insistindo no pedido, Jair Bolsonaro incentivou os empresários a usarem a influência política e económica deles para obrigarem os governantes regionais a acabarem imediatamente com as quarentenas adotadas praticamente em todo o Brasil, indiferente ao facto de até esta quinta-feira o Coronavírus já ter morto mais de 13 mil brasileiros e estar em forte curva ascendente no país.





