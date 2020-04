'É uma maneira de libertar a tensão': Médicos italianos dançam e apelam à população para se manter em casa

Um grupo de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde do Departamento de Emergência do hospital Policlínico Santo Martino, em Génova, Itália, decidiram comemorar o final do turno de trabalho, que neste momento se prolonga devido ao coronavírus.



O grupo improvisou uma coreografia ao som da música "Quedate en casa" de Ariel From Cuba.