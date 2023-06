"É uma vitória da ciência e da verdade": Mulher quebra o silêncio após passar 20 anos na cadeia pelo homicídio dos filhos

Kathleen Folbigg, a mulher libertada 20 anos depois de ser condenada pelo homicídio dos quatro filhos , na Austrália, quebrou o silêncio após a decisão das autoridades, comemorando "a vitória da ciência e, especialmente, da verdade"."Estou extremamente aliviada e agradecida por ter sido indultada e libertada da prisão. A minha eterna gratidão vai para os meus amigos e família, especialmente para a Tracy e toda a sua família. Não teria sobrevivido a toda esta provação sem eles. Hoje é uma vitória da ciência e, especialmente, da verdade", começou por dizer Kathleen numa mensagem de vídeo partilhada pela imprensa internacional."Nos últimos 20 anos em que estive na prisão, pensei sempre e pensarei sempre nos meus filhos, vou sentir sempre a falta deles", concluiu a mulher.Kathleen Folbigg foi mãe de Caleb, Patrick, Sarah e Laura. As crianças morreram entre 1989 e 1999, quando tinham entre 19 dias e 18 meses. Inicialmente, as autoridades médicas tinham afirmado que as mortes, por sufocamento, se deviam a causas naturais.A mulher acabou por ser condenada a 40 anos pela morte de três dos filhos e o homicídio involuntário de um quarto, acusações que a mulher sempre rejeitou, depois de a polícia começar a suspeitar de Folbigg pela morte do quarto filho.No entanto, tudo mudou em 2020. Uma equipa de cientistas, coordenada pela imunologista espanhola Carola García de Vinuesa e liderada pelo dinamarquês Michael Toft Overgaard, concluiu que as mortes dos filhos de Folbigg podem ter causas genéticas.Além disso, a investigação, realizada por uma equipa internacional de 27 cientistas, constatou que as crianças carregavam variantes raras de um gene que, de acordo com outros estudos, pode causar a morte de ratos por ataques epiléticos.As autoridades australianas ordenaram que o caso de Folbigg fosse reavaliado, em 2022, depois de um grupo de cientistas ter indicado a possibilidade de as mortes se deverem a uma rara mutação genética.