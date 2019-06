Autoridades investigam mulher suspeita de estar contaminada com vírus do Ébola no Quénia

As autoridades quenianas indicaram esta segunda-feira que especialistas médicos estão a investigar uma paciente internada num hospital do país com sintomas que aparentam contaminação com o vírus do Ébola.

Um porta-voz do município de Kericho, Timothy Kimeu, divulgou um comunicado, citado pela agência Associated Press (AP), indicando que a paciente se encontra internada em isolamento num hospital daquela cidade no Vale do Riff queniano, no oeste do país.

A televisão local está a dar conta de que a mulher chegou a Kericho proveniente de Malaba, uma cidade na fronteira ocidental do Quénia com o Uganda, que se estende pelos dois países, e que três pessoas que viajaram com ela, incluindo o marido, se encontram em isolamento no mesmo hospital.