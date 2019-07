Ébola em cidade com um milhão de pessoas na República Democrática do Congo

A epidemia de ébola que já fez mais de 1600 mortos no leste da República Democrática do Congo alastrou pela primeira vez a Goma, cidade com mais de um milhão de habitantes situada a mais de 350 quilómetros do epicentro do surto.A Organização Mundial de Saúde alerta que a chegada do vírus a um importante centro populacional pode "mudar o jogo" e dar origem a uma propagação exponencial do vírus.O primeiro caso em Goma foi confirmado no domingo. O paciente é um pastor evangélico que visitou a localidade de Butembo, um dos epicentros da epidemia, e esteve em contacto com pessoas infetadas. Apesar de ter sentido os primeiros sintomas no local, decidiu viajar de autocarro para Goma, expondo os restantes passageiros a um possível contágio.O ébola é uma febre hemorrágica que provoca diarreias e vómitos constantes e sangramento por todos os orifícios corporais. É transmitida através do contacto com fluidos corporais e tem um elevado índice de mortalidade. A atual epidemia é a segunda maior de sempre, com 2500 casos registados e 1655 mortes num ano.Até agora, a doença estava circunscrita a uma área remota e de reduzida densidade populacional. Goma, no entanto, é uma cidade com mais de um milhão de habitantes e um importante entreposto comercial junto à fronteira com o Ruanda.