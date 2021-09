ECDC recomenda terceira dose apenas a doentes com o sistema imunitário mais frágil

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) anunciou esta quarta-feira que "não há necessidade urgente de reforço de vacinas", à exceção de doentes com o sistema imunitário mais frágil.



Segundo o ECDC, o reforço da vacinação deve ser já dada a utentes com o sisteme imunitário severamente frágil que já não possuam a proteção adequada.



O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças defendeu não existir "necessidade urgente" de administrar doses de reforço da vacina contra a covid-19, dado que os fármacos aprovados na UE são "altamente protetores" contra doença grave.

Providing all eligible individuals with the recommended dose regimen should remain the current

priority for #COVID19 vaccination programmes in the EU/EEA.



All vaccines authorised in the EU/EEA are highly protective against COVID19 related hospitalisation, severe disease & death. pic.twitter.com/CqJHle8baT