Economia alemã regista primeiro recuo trimestral desde o início de 2015

Dados definitivos do PIB referentes ao terceiro trimestre serão divulgados no próximo dia 23.

09:49

A economia alemã contraiu-se no terceiro trimestre 0,2% face aos três meses anteriores, o primeiro recuo trimestral desde o início de 2015, informou esta quarta-feira a agência federal de estatística alemã (Destatis), segundo dados provisórios.



Este recuo foi o primeiro do Produto Interno Bruto (PIB) desde o primeiro trimestre de 2015 e resultou principalmente de fatores externos, precisa o comunicado da Destatis.



A economia alemã tinha crescido no primeiro semestre do ano, designadamente 0,5% no segundo trimestre e 0,4% no primeiro.



Segundo dados provisórios, as exportações recuaram e as importações aumentaram no terceiro trimestre.



Em termos homólogos, a economia alemã cresceu no terceiro trimestre 1,1%, depois de ter registado subidas de 2,3% no segundo e de 1,4% no primeiro trimestre de 2018.



Os dados definitivos do PIB referentes ao terceiro trimestre serão divulgados no próximo dia 23.