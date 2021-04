Economia espanhola com queda de 0,5% no 1.º trimestre devido à terceira vaga da pandemia

A economia espanhola teve uma queda de 0,5% no primeiro trimestre de 2021, que se explica com as restrições impostas na terceira vaga da pandemia de covid-19 e com a tempestade de frio "Filomena" que paralisou parte do país.

De acordo com os dados provisórios avançados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, a descida do PIB (produto interno bruto) durante o primeiro trimestre do ano constitui uma recaída na criação de riqueza depois da estagnação do trimestre anterior.

A procura interna (consumo e investimento) foi responsável por 0,9 pontos percentuais ao crescimento do produto, uma contribuição negativa que foi parcialmente compensada pela contribuição positiva de 0,4 pontos da procura externa (exportações e importações).

O emprego na economia, medido em horas trabalhadas, caiu 2% em relação ao trimestre anterior, enquanto os empregos equivalentes a tempo inteiro aumentaram 1,4%, devido ao efeito da queda do horário de trabalho a tempo inteiro.