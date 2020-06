Economia francesa cai 10% devido ao coronavírus e só recupera em meados de 2022

A economia francesa deverá cair 10% este ano, apesar da "recuperação gradual" da atividade a partir do terceiro trimestre, segundo as estimativas do Banco de França, que considera que o PIB não recuperará antes de meados de 2022.

Esta previsão é próxima da do Governo francês, que prevê uma recessão de 11% este ano.

De acordo com as estimativas publicadas hoje, para o segundo trimestre - marcado por um mês e meio de confinamento e depois por uma recuperação gradual da atividade a partir de 11 de maio - o Banco de França prevê um declínio de cerca de 15% no Produto Interno Bruto (PIB).