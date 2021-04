As previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) alemão para 2021 têm caído nos últimos meses, mas os economistas acreditam ainda ser possível a economia crescer se o confinamento para combater a pandemia terminar "em maio ou junho".

"Tivemos uma queda severa no ano passado de mais de 5% do PIB. Este ano é expectável um crescimento à volta dos 3%. Mas, quanto maior for o confinamento, menor será este aumento", apontou o economista Gustav Horn, em declarações à agência Lusa.