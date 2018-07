Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ecstasy com o rosto de Trump apreendido nos Estados Unidos

Droga era publicitada com o slogan "Great Again".

16:22

A polícia do estado norte-americano do Indiana apreendeu pastilhas de ecstasy com o rosto do presidente do país, Donald Trump.



A droga era vendida com o slogan "Great Again", remetendo para a frase principal da campanha presidencial: "Make America Great Again" - "Tornar a América grande outra vez", em português.



A notícia da apreensão foi dada pela própria polícia.







Esta não é a primeira vez que a imagem de Trump é usada em comprimidos de ecstasy.



Em agosto do ano passado, as autoridades alemãs apreenderam 5 mil de comprimidos de ecstasy cor de laranja com o formato do rosto do Presidente dos Estados Unidos.