O cantor Ed Sheeran é o primeiro artista a atingir os 100 milhões de seguidores na plataforma de streaming Spotify.



O britânico lidera a lista com mais 20 milhões de seguidores do que a segunda artista, a cantora Ariana Grande (com 81,64 milhões de seguidores).





Sheeran recorreu à rede social Twitter para partilhar a notícia.