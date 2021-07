Edifício 'explode' em chamas após ser atingido por raio na Irlanda do Norte

"A polícia avisa a população que, devido a um incêndio na Railway Street em Strabane, devem evitar a área para permitir que os serviços de emergência lidem com o incêndio", lê-se em comunicado.Nos últimos dias, o país britânico tem sido assolado com chuvas fortes e temporais.

Huge fire in Strabane Town centre, please avoid. Looks like a local business was struck by lightning. pic.twitter.com/0IteMh2BEd