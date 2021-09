Filho de Bolsonaro infetado com Covid-19 depois de viagem a Nova Iorque com o pai

O filho do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, testou esta sexta-feira positivo para a Covid-19. Eduardo Bolsonaro fazia parte da comitiva do governo brasileiro que foi a Nova Iorque no inicio da semana para participar na Assembleia-Geral da ONU.Os 18 elementos da comitiva que acompanhou o presidente brasileiro já estava em isolamento por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), depois do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também ter testado positivo para a Covid-19 na terça-feira.A Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também já avisou que testou positivo mas que se encontra "bem", na sua página do Twitter.O presidente brasileiro encontra-se em isolamento profilático e deverá repetir o teste PCR no fim-de-semana.