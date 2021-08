Efeitos do aquecimento global vão perdurar "séculos ou milénios" e resultam da responsabilidade humana

Os efeitos do aquecimento global vão perdurar "séculos ou milénios" e resultam "inequivocamente" de responsabilidade humana, constata o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês).

Muitos efeitos do aquecimento global, especialmente nos oceanos e nas zonas polares, "são irreversíveis nos próximos séculos ou milénios", observam os especialistas, num relatório divulgado hoje.

Mesmo que se atinja a neutralidade das emissões de carbono, o nível de água do mar continuará a aumentar, irremediavelmente, entre 28 e 55 centímetros até finais do século (em relação aos níveis atuais). Se as atuais emissões duplicarem, a subida pode chegar aos 1,8 metros.