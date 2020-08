Egito detém dirigente do grupo islâmico Irmandade Muçulmana

As forças de segurança egípcias detiveram Mahmoud Ezzat, líder interino do grupo islâmico Irmandade Muçulmana, considerado terrorista no Egito, sobre quem pesam duas condenações à pena de morte, informou hoje num comunicado o Ministério do Interior turco.

Ezzat "é considerado o maior responsável pela criação do braço armado do grupo terrorista Irmandade Muçulmana e o supervisor das operações terroristas e de sabotagem realizadas pela organização no país desde a revolução de 30 de junho de 2013", quando os militares derrubaram o Presidente Mohamed Morsi, segundo a nota.

O líder interino, considerado um homem forte dentro do grupo, foi preso num apartamento de um bairro nobre, na zona oriental do Cairo, "apesar dos rumores difundidos pela própria Irmandade Muçulmana de que os líderes da organização estavam fora do país".