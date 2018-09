Egito liberta turista condenada a oito anos por dizer mal do país no Facebook

Libanesa publicou vídeo a queixar-se de assédio sexual e a denunciar as condições de vida. Foi presa no aeroporto.

A justiça egípcia prepara-se para libertar umq turista libanesa, condenada a oito anos de prisão por ter publicado um vídeo no Facebook que foi considerado um insulto ao país. Um tribunal superior encurtou a pena e suspendeu-a, abrindo a porta à libertação da turista.



Em julho, um tribunal do Cairo considerou Mona el-Mazboh culpada de espalhar deliberadamente falsos rumores que poderiam prejudicar a sociedade, atacando a religião e promovendo a indecência pública. Mazbhou foi presa em junho no aeroporto do Cairo, quando terminava as suas férias do Egito.



Num vídeo de 10 minutos publicado no Facebook (e depois republicado noutras redes), Mona queixou-se de ser alvo de assédio sexual e das condições de vida no Egito, usando uma linguagem muito forte. A publicação tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.







Mona queixou-se de ser assediada por taxistas e por homens na rua, denunciou o péssimo serviço nos restaurantes durante o mês de Ramadão e falou de um incidente em que foi roubada, numa visita anterior ao país.



Agora, um tribunal superior reduziu a pena para um ano de prisão e decidiu suspendê-la.



Ativistas pelos direitos civis egípcios reagiram à sentença de oito anos acusando o presidente Abdel Fattah al-Sisi de apagar as liberdades conquistadas durante a revolta da Primavera Árabe de 2011.