Egito restringe venda de coletes amarelos após confrontos em França

Autoridades egípcias temem opositores do Governo.

20:25

As autoridades egípcias restringiram a venda de coletes amarelos após os protestos que levaram às ruas de França milhares de protestantes autodenominados "coletes amarelos".



A polícia teme que o movimento ganhe adeptos no Egito e inspire os opositores do Governo a fazer grandes manifestações no aniversário de sete anos da Primavera Árabe, em janeiro.



De acordo com a agência Associated Press, os vendedores terão sidos instruídos pelo Governo a não oferecer os coletes para clientes que entrem na loja e restringir o comércio a companhias que tenham autorização da polícia para o fazerem.



Segundo a mesma fonte, os comerciantes foram ainda ameaçados de que, caso violem as indicações recebidas, seriam punidos.