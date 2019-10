'El Chapo da Ásia' procurado pelo FBI gere império de droga que rende 15 mil milhões por ano

Tse Chi Lop, um cidadão canadiano nascido na China, é suspeito de liderar uma vasta rede de drogas que acumula até 17 biliões de dólares por ano, o equivalente a cerca de 15 biliões de euros.





Departamento Federal de Investigação que pertence à polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos - está a montar uma megaoperação multinacional para apanhar um misterioso narcotraficante ao qual foi dado o nome de 'El Chapo da Ásia'.Tse Chi Lop, um cidadão canadiano nascido na China, é suspeito de liderar uma vasta rede de drogas que acumula até 17 biliões de dólares por ano, o equivalente a cerca de 15 biliões de euros.

As autoridades do FBI -

A metanfetamina, uma droga que cria uma forte dependência psicológica e física, poderá ser o principal negócio da rede, segundo as suspeitas das autoridades norte-americanas.



Tse, que é protegido por um grupo de kickboxers tailandeses, voa em jatos particulares e já gastou perto de 60 milhões de euros numa única noite de casino em Macau, segundo a polícia.

O seu império terá nascido de uma aliança de cinco dos grupos da tríade - um conjunto de ramificações de uma sociedade secreta surgida na China no século XVI e que se expandiu para outros países quando a China perdeu a Guerra do Ópio em 1842 - da Ásia.



A polícia apelidou a organização de 'Sam Gor', "Irmão Número Três" no dialeto cantonês, no entanto os seus membros chamam-na de "A Empresa".



Segundo o FBI, o cartel esconde a droga em pacotes de chá e detém de 40% a 70% do mercado de metanfetamina que se expandiu pelo menos quatro vezes nos últimos cinco anos.

