El Salvador regista 139 réplicas depois de sismo de 6,8 na terça-feira

El Salvador registou 139 réplicas, na sequência do sismo de magnitude 6,8, ocorrido na terça-feira, indicou o Ministério do Ambiente e Recursos Naturais (MARN) salvadorenho.

Cerca de 40 réplicas foram sentidas pela população, sobretudo na parte oriental do país, com magnitudes que variam entre 3,5 e 5,4 na escala de Richter, notou o MARN, em comunicado.

As réplicas foram contabilizadas entre as 18:22 de terça-feira (01:22 de quarta-feira em Lisboa), quando ocorreu o sismo, e as 18:00 de quarta-feira (01:00 de hoje em Lisboa), acrescentou o Ministério, na mesma nota.