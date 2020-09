Um sem-abrigo dá tudo o que tem para tentar recuperar cão, que foi roubado este domingo, na Circular Quay, em Sidney, Austrália. Nathan resgatou um cão- salsicha que tinha sido deixado num caixote do lixou, em Surry Hills, Sidney, em 2019 e cuidou do animal, bastante debilitado, como se fosse família.

No dia 30 de agosto, Nathan foi a uma casa de banho e, quando voltou, o cão já tinha sido roubado. De acordo com o Daily Mail, o homem procurou ajuda mas foi ignorado.

Neste momento o homem está a oferecer uma recompensa de 300 dólares (cerca de 252 euros) - todo o dinheiro que tem - para voltar a ver a patuda a quem ele acredita ter salvado a vida. Nathan disse que prometeu cuidar da Shagy até morrer e que só ficaria sem ela se a deixasse de conseguir sustentar. "Por favor, ajudem. Ela é tudo para mim", lê-se num cartaz.



O homem recorda que quando a encontrou no lixo, levou a cadela ao veterinário e lhe foi dito que o animal teria sido alvo de violência. Desde esse momento, Shagy e Nathan não voltaram a separar-se.



"Sou muito exigente com o que ela come. Eu salvei-a da morte, mas ela é que me salvou de verdade", afirmou.