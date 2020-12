“Ela só quer ir para casa”: Melania já estar a arrumar caixas para se separar de Trump

Enquanto Donald Trump, logo após as eleições de novembro nos EUA, contestava o resultado e a contagem dos votos, Melania manteve-se ao lado do marido mas, segundo a CNN, a primeira-dama, em segredo, estava já a preparar a sua ‘fuga’ da Casa Branca e do casamento.

Segundo fonte próxima da primeira-dama, assim que Melania se viu confrontada com a derrota do marido, encarregou um emissário seu de garantir que não lhe falta orçamento e possibilidades numa nova vida, após o divórcio de Donald Trump. Segundo a mesma fonte, Melania já terá planeado mudar-se para Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida, e está já a guardar bens pessoais em caixas marcadas e enviadas precisamente para esse local. Outros bens foram também para uma das penthouses preferidas da primeira-dama dos EUA.

Será no calor da Florida que Melania se quer refugiar com o filho, Baron, de 14 anos, numa das luxuosas propriedades da família Trump, que Melania tratou de renovar e decorar em 2017.

A mudança só deverá ocorrer após o final do ano escolar, uma vez que Melania não que afetar o desempenho intelectual do filho. “Ela só quer ir para casa”, desabafa uma amiga de Melania à CNN.