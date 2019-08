"Ele também me vem matar?" pergunta a menina que perdeu os pais que deram a vida pelo irmão em El Paso

Skylin Jamrowski, de cinco anos, perdeu a mãe e o padrasto no massacre em El Paso, Texas. "Ele também me vem matar?", perguntou a pequena Skylin à avó quando a família foi informada da morte do casal.Jordan e Andre Anchondo, de 24 e 25 anos, morreram como heróis, no passado dia 3 de agosto. O jovem casal estava no supermercado Walmart na altura em que Patrick Crusius entrou armado e tirou a vida a mais de 20 pessoas, deixando 26 feridas.Skylin tem dois irmãos mais novos. Paul, de dois meses, sobreviveu ao ataque graças à mãe que morreu enquanto o protegia e ao pai que perdeu a vida abraçado aos dois.Em entrevista ao canal de televisão CNN, a mãe de Jordan, Misti Jamrowski, conta toda a história."O atirador disparou contra Jordan. E o Andre saltou para a frente de Jordan. O suspeito matou o Andre, as balas atravessaram-no e atingiram Jordan"."O mais triste é que eram a mãe e o pai. Não podemos substituir a mãe e o pai.", lamentou Paul Jamrowski, o avô das crianças.