Elefante bebé morre 27 dias após ter nascido em zoo dos EUA

O elefante bebé asiático que lutava pela vida, morreu este domingo, 27 dias após ter nascido no jardim zoológico de St. Louis, no estado deAvi nasceu com problemas de saúde relacionados com o desenvolvimento, limitando a capacidade de se alimentar, avançou o zoo."Estamos todos arrasados", afirmou Jeffrey P. Bonner, um dos responsáveis pelo zoo. "A nossa equipa fez os possíveis para ajudar o elefante bebé mas, infelizmente, acabou por não ser suficiente porque as complicações de saúde estavam num estado bastante avançado".Apesar de Avi ter vivido pouco menos de um mês, a equipa do jardim zoológico preparou o nascimento daquela cria durante três anos, uma vez que fazia parte de um projeto para dar continuidade à espécie.