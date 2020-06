Elefante grávida morre após comer fruta com cartuxos de fogo de artifício na Índia

Uma fêmea de elefante grávida morreu na Índia, aparentemente depois de comer algumas frutas contendo cartuxos de fogo de artifício que explodiram na boca, abrindo uma investigação criminal sobre suspeita de crueldade contra animais, informaram as autoridades florestais.



O incidente provocou indignação nas meios sociais depois de um oficial da área florestal, Mohan Krishnan, ter publicado um pedido de desculpas emocionado, dirigido ao elefante a 30 de maio. Na publicação, o oficial referiu que o animal morreu por comer um abacaxi ou outra fruta recheada com cartuxos de fogo de artifício.







A fêmea grávida saiu do Parque Nacional Silent Valley para procurar comida quando o incidente aconteceu.



Mais tarde, as autoridades florestais encontraram o elefante a refrescar-se num riacho, mas quando os habitantes locais tentaram tirá-lo da água para levá-lo para um centro de tratamento, o animal caiu e morreu.



"Sabemos apenas que a lesão (no elefante) foi causada por alguma substância explosiva", informou o oficial florestal Sunil Kumar.



Os autores podem enfrentar acusações de crueldade contra animais que podem ir de multas até pena de prisão.



A Índia tem a maior população mundial de elefantes asiáticos, mas são classificados como espécie em extinção.



Os incidentes entre humanos e animais não são incomuns, já que os elefantes costumam dispersar no território em busca de comida.