Eleição de juíza progressista pode beneficiar defensores do aborto no Wisconsin

Os eleitores do Wisconsin elegeram, na terça-feira, a progressista Janet Protasiewicz para o Supremo Tribunal do estado norte-americano, de acordo com vários meios de comunicação social, numa vitória para os defensores do aborto.

Com a eleição de Protasiewicz, avançada pelos canais de televisão CNN e NBC News, o Supremo Tribunal do Wisconsin, estado no centro-oeste do país, tem agora quatro juízes progressistas e três conservadores.

A magistrada, de 60 anos, derrotou Dan Kelly, que tinha trabalhado para os republicanos e foi apoiado pelos principais grupos antiaborto do Wisconsin.