Teclas de urna eletrónica no Brasil coladas com cola de secagem rápida

Um homem, cujo paradeiro é atualmente desconhecido, colou todas as teclas da urna eletrónica 370 da quinta Zona Eleitoral, na Escola Maria da do Rêgo Barros, no bairro da Várzea, na zona oeste do Recife (Brasil), e está neste momento a ser procurado pelas autoridades brasileiras.

A informação foi divulgada pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire, durante a manhã deste domingo (horário do Brasil), e posteriormente confirmada pelo diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Pernambuco, Orson Lemos.

Em declarações à TV Globo, Lemos explicou que o homem entrou na cabine de voto acompanhado por um tubo de cola de secagem rápida.

Após o sucedido, existiu uma pausa nas votações enquanto se aguardou a substituição do equipamento. A troca da urna realizou-se por volta das 11h da manhã (hora de Recife), com a Polícia Federal a assumir o caso logo de seguida.

De momento, nem a Secretaria de Defesa Nacional, nem o TRE transmitiram qualquer tipo de informação acerca do perfil do indivíduo que efetuou a colagem das teclas da urna.