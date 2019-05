Extrema-direita perde apoio na Alemanha e na Áustria

No Chipre os dois maiores partidos, o AKEL (de esquerda) e o DISY (centro-direita e Governo) deverão manter os dois deputados cada. Mas a extrema-direita do país pode eleger o seu euro-deputado, caso consiga assegurar os 10%.





Uma das grandes temas do debate a nível europeu nestas campanhas para as eleições ao Parlamento Europeu é a subida da extrema-direita europeia. Resultados na Bélgica e no Chipre mostram um crescimento destes partidos nos resultados. No entanto, na Alemanha e na Áustria a tendência é de perda de apoio. Na Hungria, o partido ultra-nacionalista de Viktor Orban é o grande vencedor destas eleições.No Chipre os dois maiores partidos, o AKEL (de esquerda) e o DISY (centro-direita e Governo) deverão manter os dois deputados cada. Mas a extrema-direita do país pode eleger o seu euro-deputado, caso consiga assegurar os 10%.



Na Alemanha, a União Democrata-Cristã (partido da chanceler Angela Merkel) deverá ser o partido mais votado, com 28% dos votos, nestas eleições europeias. Já o partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha (AfD), deve ter um resultado mais baixo do que o conseguido nas legislativas de 2017.



Há dois anos, a AfD conseguiu 12,6% dos votos nacionais, mas nestas eleições para o Parlamento Europeu deve ficar-se pelos 10%, ficando atrás do SPD e do GRÜNE-G/, o maior partido ecologista alemão, que deve conseguir 22% dos votos naquele país.



Na Grécia, a Nova Democracia, partido de centro-direita, deverá chegar aos 34%, uma subida de 12 pontos percentuais quando comparado às eleições anteriores. Deve ser o partido mais votado entre os gregos, seguido pelo Syriza.



Na Áustria, as projeções apontam para uma vitória do ÖVP, partido de centro-direita do chanceler Sebastian Kurz, com 34,5% dos votos. Já o partido de extrema-direita FPÖ perde dois pontos percentuais, caindo para o terceiro lugar.





Já nos Países Baixos, os trabalhistas deverão vencer estas eleições europeias com 18% dos votos. Já o partido de extrema-direita de Geert Wilders, que ficou em segundo lugar nas presidenciais, pode cair para os 4% nas europeias.