Eleições na Venezuela "não foram livres nem justas"

A União Europeia e os Estados Unidos recusaram ontem reconhecer os resultados das eleições parlamentares de domingo na Venezuela, ganhas pelos aliados do presidente Nicolás Maduro com 67,6% dos votos e que não contaram com a participação da maioria dos partidos da oposição. Mais de dois terços dos venezuelanos não foram votar."A União Europeia não pode considerar que as eleições foram livres, justas e democráticas", afirmou o alto representante de Política Externa da UE, Josep Borrell, no final de uma reunião por videoconferência dos chefes da diplomacia dos 27. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, sublinhou que a votação de domingo "não cumpriu os requisitos mínimos em termos de transparência, liberdade e justiça". Uma posição reiterada pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que acusou o regime de Maduro de montar uma "farsa política".Juan Guaidó, o líder da oposição reconhecido por mais de 50 países como presidente interino da Venezuela, atacou o regime de Caracas, que acusou de "chantagear, sequestrar partidos, inventar resultados e semear o terror" para conseguir "uma fraude apoiada por apenas 30% dos eleitores".Com esta vitória, o chavismo recupera o controlo da Assembleia Nacional, que estava nas mãos da oposição desde 2015, e reduz o espaço de manobra de Guaidó, que já apelou a um protesto nacional no domingo.