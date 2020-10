Vergonhoso, feio, caótico e descontrolado. Estes foram alguns dos adjetivos usados pela imprensa norte-americana e mundial para descrever o primeiro frente a frente televisivo entre os dois candidatos à Casa Branca, Donald Trump e Joe Biden, já considerado como “o pior debate na História da TV americana”.





Durante mais de hora e meia, os dois adversários trocaram insultos e ataques pessoais, interromperam-se constantemente e pouco ou nada fizeram para esclarecer os eleitores americanos sobre as suas propostas para enfrentar a pandemia, recuperar a economia ou unir um país dividido. Trump entrou agressivo e cedo mostrou ao que vinha: interromper constantemente o adversário, impedi-lo de apresentar as suas ideias e tentar tirá-lo do sério. Biden tentou manter a calma perante as constantes interrupções mas não conseguiu disfarçar a exasperação. “É difícil falar com este palhaço”, explodiu a dado momento. Na maior parte das vezes, no entanto, o candidato democrata manteve a compostura, rindo-se e abanando a cabeça perante os ataques e as inverdades de Trump e optou muitas vezes por não responder, olhando antes para a câmara e dirigindo-se diretamente aos eleitores. “Trump não quer falar sobre o que vocês precisam. Vocês, o povo americano, estas eleições são sobre vocês”, disse.