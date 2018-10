Bolsonaro agradece em tom irónico parabéns de Haddad: "Realmente o Brasil merece o melhor"

Durante a manhã, Fernando Haddad utilizou também o Twitter para felicitar Bolsonaro pela vitória na segunda volta das eleições.

Por Lusa | 19:22

O Presidente-eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, recorreu à plataforma Twitter para agradecer, de forma irónica, a mensagem de felicitação do candidato derrotado do Partido Trabalhista (PT, esquerda) Fernando Haddad.

"Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras! Realmente o Brasil merece o melhor", escreveu Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL) no Twitter, colocando, por sua vez, uma foto com o 'tweet' de esta segunda-feira de Haddad.





Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras! Realmente o Brasil merece o melhor. pic.twitter.com/OmgUMuasX4 — Jair Bolsonaro 1??7?? (@jairbolsonaro) 29 de outubro de 2018

Durante a manhã, Fernando Haddad utilizou também o Twitter para felicitar Bolsonaro pela vitória na segunda volta das eleições, realizada no domingo.