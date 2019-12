Eleitores decidem esta quinta-feira o futuro do Brexit

Os eleitores britânicos decidem esta quinta-feira nas urnas o futuro do Brexit, naquelas que são descritas como as eleições mais importantes de sempre no Reino Unido. As sondagens dão a vitória aos conservadores do primeiro-ministro Boris Johnson, que prometeu tirar o país da UE a 31 de janeiro, mas não afastam completamente um cenário de bloqueio parlamentar que poderá abrir caminho a um segundo referendo do Brexit.Johnson admitiu esta semana que estava "nervoso" com as sondagens, e a última não o deixou certamente mais tranquilo. O estudo, do instituto YouGov, que foi o único a prever a perda da maioria de Theresa May nas eleições de 2017, aponta para uma vitória conservadora com uma maioria de 28 lugares. Há duas semanas, a mesma sondagem dava 68 lugares de vantagem para o partido de Johnson, o que confirma que os trabalhistas recuperaram terreno na reta final da campanha.A margem de erro da sondagem deixa, porém, tudo em aberto: tanto pode resultar numa vitória clara dos conservadores como num Parlamento bloqueado, sem maioria clara de qualquer dos lados. A confirmar-se este último cenário, e independentemente de serem os conservadores ou os trabalhistas a formarem um governo minoritário, um segundo referendo do Brexit seria praticamente inevitável como forma de contornar o impasse parlamentar.Com a oposição a apelar ao ‘voto tático’ para travar uma vitória conservadora, Boris Johnson admitiu ontem que "as coisas não podiam estar mais renhidas" e incitou ao voto, alertando para o "risco real de um bloqueio parlamentar".Mais tranquilo, o trabalhista Jeremy Corbyn recusou comentar as sondagens e desdobrou-se em comícios em vários pontos do país, prometendo acabar com a austeridade e governar "para todos e não só para alguns" se for eleito.Uma das grandes alvos dos trabalhistas é a circunscrição de Uxbridge and South Ruislip, nos arredores de Londres. É por este pequeno círculo com 50 mil eleitores que se candidata o PM Boris Johnson, e os trabalhistas apostam tudo em roubar-lhe o lugar no Parlamento, tendo apelado ao ‘voto tático’ dos restantes partidos. As sondagens dão 10 pontos de vantagem a Johnson, mas nunca se sabe.é o número de lugares na Câmara dos Comuns. Governo precisa de eleger 326 deputados para garantir a maioria absoluta, embora esse número possa ser inferior porque os deputados do Sinn Féin não costumam ocupar os seus lugares no Parlamento.As eleições para a Câmara dos Comuns realizam-se por escrutínio uninominal maioritário, o que significa que é eleito o candidato mais votado em cada uma das 650 circunscrições distribuídas por todo o país. Este sistema favorece tradicionalmente os grandes partidos.