"Eles não acreditam que seja real": Guerra divide famílias de ucranianos e russos

Muitas famílias compostas por ucranianos e russos, duas nacionalidades ligadas pela história, estão a ser divididas pela guerra. A propaganda do governo de Putin sofreu represálias de todo o Mundo, mas parece ter conseguido criar uma 'bolha' de desinformação na Rússia."A minha mãe não percebe. Ela diz que são apenas nazis a matarem-se uns aos outros e que nós somos responsáveis por isso", contou ao The Guardian Alexander Serdyuk, de 34 anos, que nasceu na Rússia mas vive na Ucrânia há 10 anos.Ao mesmo jornal, Natasha Henova, uma professora de inglês que precisou de fugir de Kharkiv devido aos ataques, relatou a conversa com uma prima que mora perto de Moscovo, na Rússia."Ela é simpática, mas diz que estamos a ser enganados. Acredita que tudo foi causado pelos Estados Unidos", explicou Natasha, de 35 anos."Disse que os soldados ucranianos deveriam desistir. Até me para ir à Rússia. Eu não sabia se ria ou chorava. Estou a lutar desesperadamente para manter a Ucrânia independente e sou convidada para ir à Rússia", lamentou.

Maria Kryvosheyeva, que também fugiu de Kharkiv ao lado dos dois filhos, tem uma avó que ficou para trás por não ter condições físicas de viajar. "Ela costumava ver apenas canais de televisão russos", disse Kryvosheyeva, "e quando a guerra começou notei que ela estava muito calma. Afinal, Putin afirmou que estava tudo bem".

A guerra na Ucrânia começou a 24 de fevereiro. Desde então, muitos canais de propaganda russos intensificaram as mensagens falsas, o que levou à suspensão de várias contas russas em várias redes sociais, como o YouTube e o Facebook.