A partir de novembro, Elisa Ferreira será a nova comissária europeia da Coesão e Reformas. A ainda vice-governadora do Banco de Portugal vai ser responsável pelos fundos de coesão, terá de instituir um novo fundo ambiental, liderar os apoios aos países mais atrasados na transição energética e implementar o futuro instrumento orçamental para a Zona Euro.Esta última tarefa levará Elisa Ferreira a trabalhar de perto, pelo menos nos próximos dois anos, com o presidente do Eurogrupo, o também português Mário Centeno.Na carta de missão que a nova presidente da Comissão Europeia entregou à comissária portuguesa, Ursula von der Leyen frisa que a tarefa de Elisa Ferreira "nos próximos cinco anos é assegurar que a Europa investe e apoia as regiões e as pessoas mais afetadas pela transição digital e pela transição climática, sem deixar ninguém para trás".Caberá também à ex-deputada socialista "apoiar as reformas estruturais dos Estados-Membros que visam acelerar investimentos que estimulem o crescimento". Será neste dossiê que o trabalho com Centeno será central, já que Elisa Ferreira terá de delinear com o Eurogrupo um orçamento para a convergência e competitividade na Zona Euro.Dado que Ursula von der Leyen, a primeira mulher a liderar a Comissão, quer a UE "a liderar a transição para um planeta saudável e um novo mundo digital", Elisa Ferreira trabalhará também com o vice-presidente executivo para o Acordo Verde Europeu, Frans Timmermans, e com o comissário do Orçamento e Administração, Johannes Hahn.Aliás, uma das novidades do novo executivo comunitário – além da paridade – é a criação de três vice-presidências executivas atribuídas a Valdis Dombrovskis, Frans Timmermans e Margrethe Vestager.ngrupos políticos estão representados nesta Comissão. Dez comissários são do S&D - socialistas -, nove do Partido Popular Europeu (PPE), seis do Renovar a Europa, um dos Verdes e um dos Conservadores e Reformistas Europeus.Oito comissários transitam da equipa de Jean-Claude Juncker. No executivo comunitário, 13 são mulheres: a primeira mulher a presidir ao executivo comunitário conseguiu assim formar uma Comissão paritária. Há 20 ex-ministros na nova Comissão.