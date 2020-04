Elizabeth Warren revela que irmão mais velho morreu de coronavírus

Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas 1.738 mortos devido à pandemia da covid-19, menos 1.013 óbitos do que no dia anterior, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.



A senadora democrata Elizabeth Warren anunciou, esta quinta-feira, que o seu irmão mais velho, Don Reed, morreu de covid-19. A notícia foi comunicada pela ex-candidata à nomeação democrata para as eleições presidenciais nos EUA com uma mensagem no Twitter."O meu irmão mais velho, Don Reed, morreu em consequência do novo coronavírus na terça-feira à noite. Ingressou na Força Aérea aos 19 anos fez a sua carreira nas Forças Armadas, incluindo cinco anos e meio dentro e fora dos combates no Vietname. Era charmoso e engraçado, um líder natural", escreveu Warren.

A nível global, a pandemia já provocou mais de 181 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 593.500 doentes foram considerados curados.