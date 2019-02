Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ellen Page foi obrigada a usar vestidos e saltos altos para "esconder que era lésbica"

Atriz acusou alguns diretores de Hollywood de a pressionarem para esconder a sua orientação sexual quando começou a ficar famosa.

Ellen Page casou há 1 ano com a dançarina Emma Portner, cerca de 5 anos depois de se ter assumido como lésbica. Agora, a atriz conta que foi pressionada por diretores de Hollywood para esconder a sua orientação sexual, depois de se ter tornado famosa graças ao filme 'Juno', de 2007.



"Pessoas da indústria disseram-me diretamente: 'Ninguém pode saber que és gay", começou por revelar a atriz, de 32 anos, à 'Porter Edit'.



"Fui pressionada – forçada, em muitos casos – para usar sempre vestidos e saltos altos em eventos e sessões fotográficas... como se as lésbicas não usassem vestidos e saltos. Mas nunca mais vou deixar que alguém me faça usar algo desconfortável", acrescentou.



Ellen diz que tinha cerca de 20 anos – precisamente quando saiu 'Juno', quando se apaixonou pela 1.ª vez por uma mulher. Mas, só passado 6 anos é que a atriz decidiu assumir a homossexualidade, durante uma conferência de imprensa.



"Lembro-me de ter 20 e poucos anos e acreditar piamente que era impossível vir a assumir-me publicamente", afirmou ainda.