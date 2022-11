Elon Musk apela ao voto nos candidatos republicanos

O magnata Elon Musk apelou esta segunda-feira ao voto no Partido Republicano, nas eleições intercalares de terça-feira, argumentando a necessidade de tornar o Congresso um contrapeso à Casa Branca controlada pelos Democratas.

"A partilha de poder limita os piores excessos de ambos os partidos. É por isso que recomendo o voto por um Congresso Republicano", escreveu Musk no Twitter, a rede social que adquiriu recentemente.

A recomendação de voto de Musk está a alimentar preocupações nos eleitores norte-americanos, que temem que o novo dono do Twitter use esta rede social com fins políticos.