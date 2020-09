Elon Musk chama "idiota" a Bill Gates e recusa ser vacinado contra a Covid-19

Sobre as críticas que Bill Gates proferiu em relação a Musk em março - o magnata criticava o ceticismo de Musk em relação ao coronavírus -, o CEO da Tesla afirmou que Gates era um "idiota". Kara Swisher, a apresentadora do formato, sobre o facto de muitos poderem não resistir à doença, mesmo não pertencendo ao grupo de risco, Musk respondeu assim: "Toda a gente morre".Sobre as críticas que Bill Gates proferiu em relação a Musk em março - o magnata criticava o ceticismo de Musk em relação ao coronavírus -, o CEO da Tesla afirmou que Gates era um "idiota".









O fundador da SpaceX, Elon Musk, afirmou num podcast de opinião do jornal The New York Times que nem ele nem a sua família aceitariam ser vacinados contra a Covid-19 pois não são grupos de risco.O bilionário afirmou que o confinamento nacional não é benéfico e que, em vez disso, se deveria confinar apenas aqueles que são grupo de risco. Confrontado por"Gates disse algo sobre eu não saber o que estava a fazer", disse Musk a Swisher. "Ei, idiota, nós realmente fazemos as máquinas de vacinas para a CureVac, a empresa em que investiste", sublinhou o bilionário.