Elon Musk é o mais rico do mundo com fortuna de 210 mil milhões de euros

Elon Musk, dono da rede social X e da Tesla, encabeça a lista da Bloomberg dos mais ricos do mundo, com um património líquido de 232 mil milhões de dólares (cerca de 210 mil milhões de euros) em 2023.

O multimilionário norte-americano somou 95.400 milhões de dólares (mais de 86.000 milhões de euros) à sua fortuna este ano, recuperando o primeiro lugar, segundo a lista das 500 pessoas mais ricas do mundo, elaborada pela Bloomberg.

Segundo a lista, o património global combinado dos 500 multimilionários aumentou em 1,5 biliões de dólares em 2023 (que compara com 1,4 biliões perdidos no ano passado) em boa parte devido à inteligência artificial.

Elon Musk ultrapassou o presidente da luxuosa LVMH, Bernard Arnault, em mais de 50 mil milhões de dólares. O magnata francês ocupa o segundo lugar da lista, com um património líquido de 179 mil milhões de dólares, depois de ter somado 16,9 mil milhões de dólares este ano.

Além de fundador do X (antigo Twitter), Musk é também, entre outras coisas, presidente executivo (CEO) da marca de automóveis Tesla e da empresa aeroespacial SpaceX, e os seus ganhos este ano foram impulsionados pelo sucesso destas empresas.

A posição dos mais ricos está ligada ao desempenho das ações de tecnologia, que atingiram recordes históricos no mercado graças à ascensão da inteligência artificial: o património dos empreendedores de tecnologia cresceu 48% este ano, ou seja, 658 mil milhões de dólares, de acordo com a imprensa.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, ocupa o terceiro lugar do 'ranking' com um património líquido de 178 mil milhões de dólares, tendo adicionado 71,3 mil milhões à sua fortuna este ano.

Por sua vez, o fundador da Microsoft, Bill Gates, é a quarta pessoa mais rica do mundo, com um património líquido de 141 mil milhões de dólares, seguido pelo ex-CEO da empresa, Steve Ballmer (131 mil milhões de dólares) e pelo criador do Facebook, Mark Zuckerberg (130 mil milhões de dólares).

A herdeira da L'Oreal, Françoise Bettencourt Meyers (12º lugar) é a mulher mais rica do planeta e a primeira a ter um património líquido de doze dígitos (100 mil milhões de dólares). A sua fortuna aumentou 40% este ano, depois de as ações da L'Oreal terem atingido o maior nível histórico.

Quanto às nacionalidades, numa lista dominada pelos Estados Unidos, o mexicano Carlos Slim destaca-se no topo como o mais rico da América Latina (número 11, com 104 mil milhões de dólares), seguido pelo espanhol Amancio Ortega (lugar 14, com 87,6 mil milhões).