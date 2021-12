Elon Musk nomeado personalidade do ano pela revista Time

O dono da empresa Tesla, Elon Musk, foi eleito "Personalidade do Ano" pela revista Time em 2021, um ano em que a empresa de carros elétricos se tornou a mais valiosa do mundo e a sua empresa de foguetões disparou até ao espaço com uma tripulação civil.

Musk também é o fundador e CEO da SpaceX, e lidera a startup Neuralink de chips cerebrais e a empresa de infraestrutura The Boring Company. O valor de mercado da Tesla disparou este ano e tornou-se mais valiosa do que a Ford Motor e a General Motors juntas, segundo a Reuters. A Tesla produz centenas de milhares de carros todos os anos e tem conseguido atingir consumidores jovens a mudar para carros elétricos.





"Por criar soluções para uma crise existencial, por incorporar as possibilidades e os perigos da era dos titãs da tecnologia, por impulsionar as transformações mais ousadas e disruptivas da sociedade, Elon Musk é a Personalidade do Ano de 2021 da TIME", disse o editor-chefe da revista , Edward Felsenthal. "Mesmo as aventuras espaciais de Elon Musk são uma linha direta da primeira personalidade nomeada como Pessoa do Ano, Charles Lindbergh, que os editores selecionaram em 1927 para comemorar o histórico primeiro voo transatlântico."

"Desde hospedar o Saturday Night Live até publicar tweets sobre criptomoedas e ações de memes que desencadearam movimentos massivos em seu valor, Musk dominou as manchetes e acumulou mais de 66 milhões de seguidores no Twitter. Alguns de seus tweets também adicionaram escrutínio regulatório no passado", relembra a Reuters.

De acordo com a revista, "A Personalidade do Ano" é a pessoa "que mais afetou as notícias ou as nossas vidas, para melhor ou para pior".

A revista Time nomeou a cantora pop adolescente Olivia Rodrigo como sua "Animadora do Ano", a ginasta americana Simone Biles como "Atleta do Ano" e os cientistas vacinais foram nomeados "Heróis do Ano".

No ano passado, o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente eleita Kamala Harris, receberam o título de "Pessoa do ano". A Time iniciou essa tradição em 1927. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e o fundador da Amazon, Jeff Bezos, também receberam o título no passado.