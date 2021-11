Elon Musk promete doar 2% da sua fortuna se a ONU mostrar como isso acabaria com a fome no Mundo

como é que 6 mil milhões de dólares (cerca de 5,1 mil milhões de euros) iriam acabar com a fome no mundo, eu

Elon Musk, patrão da Tesla e um dos homens mais ricos do mundo, disse que venderia algumas ações da empresa de automóveis se a Organização das Nações Unidas (ONU) lhe mostrasse como isso poderia acabar com a fome no Mundo. O valor das ações em causa corresponde a cerca de 6 mil milhões de dólares (cerca de 5,1 mil milhões de euros).As alegações foram feitas na sua página de Twitter, após o diretor da World Food Programme (WFP), David Beasley, ter alegado que 2% da fortuna de Musk podia erradicar a fome no mundo, noticiou a revista Fortune."Se o WFP conseguir demonstrar aqui, em resposta a este tweet,vendo algumas ações da Tesla imediatamente e faço issoopen source