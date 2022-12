Elon Musk restabelece contas de jornalistas suspensas no Twitter

Elon Musk restabeleceu este sábado as contas do Twitter de vários jornalistas, que foram suspensas devido a uma controvérsia relacionada com a publicação de dados públicos sobre o avião do bilionário.Segundo a Reuters, as reintegrações das contas na rede social ocorreram após as suspensões sem precedentes terem provocado críticas de funcionários do governo, grupos de defesa e organizações de jornalismo de várias partes do globo na passada sexta-feira. Chegou ainda a ser referido que o Twitter estava a pôr em risco a liberdade de imprensa.Numa sondagem realizada no Twitter, Musk mostrou que a maioria dos inquiridos queria que as contas fosse restabelecidas imediatamente.