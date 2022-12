Elon Musk disse , através de uma publicação no Twitter, que abandonaria o cargo de director-executivo da rede social assim que encontrasse alguém "parvo o suficiente para aceitar o trabalho".A decisão surgiu depois de Musk realizar um questionário público onde perguntou se devia abandonar a liderança do Twitter. 57,5% responderam que sim.Desde que assumiu a liderança do Twitter, em outubro deste ano, Elon Musk já esteve envolvido em várias polémicas com a rede social.