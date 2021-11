Elon Musk vendeu ações da Tesla por quase mil milhões de euros

O fundador da Tesla, Elon Musk, vendeu na segunda-feira ações do fabricante de veículos elétricos por 1,1 mil milhões de dólares (958 milhões de euros), após ter anunciado, no sábado, a intenção de vender 10% das ações.

De acordo com documentos apresentados na quarta-feira ao regulador do mercado dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC), o homem mais rico do mundo vendeu cerca de 930 mil ações só na segunda-feira.

No sábado, Musk tinha sondado os seus seguidores na rede social Twitter sobre a eventual venda de 10% dos 17% que possui na empresa, o mil que lhe poderia render mais de 20 mil milhões de dólares (perto de 17,5 mil milhões de euros). Cerca de 57,9% dos 3,5 milhões de seguidos responderam a favor.