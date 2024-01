Elon Musk visita antigo campo de concentração nazi após críticas a conteúdos antissemitas na rede social X

Em novembro, o empresário viajou até Israel, visitou os locais atacados pelo Hamas a 7 de outubro e rejeitou a associação da rede social X a qualquer discurso "promotor do ódio e do conflito".

Em novembro, o empresário viajou até Israel, visitou os locais atacados pelo Hamas a 7 de outubro e rejeitou a associação da rede social X a qualquer discurso "promotor do ódio e do conflito".

Elon Musk visitou Auschwitz-Birkenau, um antigo campo de concentração nazi na Polónia, esta segunda-feira, avançou a agência Reuters. O empresário estava acompanhado do presidente da Associação Judaica Europeia, o rabino Menachem Margolin, do jornalista norte-americano Ben Shapiro e do sobrevivente do Holocausto Gidon Lev.De acordo com um porta-voz da Associação Judaica Europeia, Elon Musk "