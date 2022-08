Em contramão e embriagado: Guardia Civil interceta condutor e capta momento

Os elementos da Guardia Civil foram surpreendidos por um indivíduo que conduzia em contramão na região da Andaluzia, em Espanha. As autoridades espanholas filmaram o momento, visto que este aconteceu mesmo aos olhos da Guardia Civil.O homem circulava no sentido contrário, na autoestrada A-49, na direção de Tomares e Coca de la Piñera, de acordo com comunicado da Guardia Civil.Os agentes imobilizaram o veículo numa área segura e procederam à identificação do indivíduo, este que estava sob o efeito de álcool.O condutor arrisca agora a perde de "10 pontos na carta e mil euros de coima", acrescenta.O vídeo do sucedido foi partilhado na internet pela Guardia Civil.