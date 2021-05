Em dia de alívio de restrições, Alemanha regista 12.656 novas infeções e 127 mortes por Covid-19

A Alemanha, que alivia as restrições para os cidadãos vacinados este domingo, registou nas últimas 24 horas 12.656 novas infeções por covid-19 e 127 mortes, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI).

O número de casos ativos é atualmente de 276.300, segundo a mesma fonte.

No sábado estavam internados em unidades de cuidados intensivos 4.610 pacientes com o novo coronavírus, menos 59 do que no dia anterior, e 2.797, o equivalente a 61%, embora menos do que na sexta-feira, estão com suporte de vida, segundo os registos da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).